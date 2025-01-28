Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Japonya'da yol çöktü: Dev çukura kamyonet düştü

Japonya'da yol çöktü: Dev çukura kamyonet düştü

09:1128/01/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
<p>Japonya'nın Saitama eyaleti akılalmaz bir kazaya sahne oldu.&nbsp;</p>
Japonya'nın Saitama eyaleti akılalmaz bir kazaya sahne oldu.

Japonya'nın Saitama eyaletindeki bir yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yoldan geçen bir kamyonet oluşan dev çukura düşerken, yaralı şoförü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Yashio şehrinde bulunan bir yol saat 09.50 dolaylarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü.

Olayın ardından 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluşurken, seyir halindeki bir kamyonet dev çukurun içine düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kamyonet sürücüsünü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

#Japonya
#Kamyonet
#Çukur

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında aylık ve yıllık kilowatt değeri üzerinden yeni dönem: Şubat ayında başlayacak