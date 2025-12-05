Yeni Şafak
Londra'da dolunay görüntülendi

00:565/12/2025, Cuma
AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, St Paul Katedrali ve şehir silueti ile güzel görüntüler oluşturdu.

#Dolunay
#Londra
#Gökyüzü
