Nehir için 'kirli' dediler belediye başkanı herkesin önünde yüzdü: Temizlemek için 1.4 milyar euro harcandı

Hidalgo'nun ofisinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Bu etkinlik Sen Nehri'nin önemli bir rol oynayacağı Olimpiyat Oyunlar'ı öncesinde Sen sularının kalitesini ve nehrin ekolojik durumunu iyileştirmek için belediye ve hükümetin gösterdiği çabaların bir kanıtıdır" ifadesi kullanıldı.