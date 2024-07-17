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Dünya

Nehir için 'kirli' dediler belediye başkanı herkesin önünde yüzdü: Temizlemek için 1.4 milyar euro harcandı

14:32 - 17/07/2024 Çarşamba
IHA
<p>Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde açık hava yüzme müsabakaların yapılacağı Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışma konusu oldu.&nbsp;</p>
Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde açık hava yüzme müsabakaların yapılacağı Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışma konusu oldu.

Fransızları endişelendiren nehir kirliliğine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, son noktayı koydu. Hidalgo, Olimpiyat Oyunları'nda müsabakaların yapılacağı Sen Nehri'nde yüzdü.

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Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın ardından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kirlilik tartışmalarına nokta koymak için nehirde yüzdü.


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Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın ardından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kirlilik tartışmalarına nokta koymak için nehirde yüzdü.


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 Ocak ayında verdiği sözü tutan Hidalgo'nun dalgıç kıyafeti ve gözlük takarak yüzdüğü anlar yüzlerce kişi tarafından izlendi. 

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Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet de Hidalgo ile yüzdü.

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Hidalgo'nun ofisinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Bu etkinlik Sen Nehri'nin önemli bir rol oynayacağı Olimpiyat Oyunlar'ı öncesinde Sen sularının kalitesini ve nehrin ekolojik durumunu iyileştirmek için belediye ve hükümetin gösterdiği çabaların bir kanıtıdır" ifadesi kullanıldı.

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Temizlemek için 1,4 milyar euro harcandı

Sen Nehri'nin olimpiyatlara uygun hale getirilmesi ve kanalizasyonun nehre sızmasını önlemek için yaklaşık 1,4 milyar euro yatırım yapılmasına rağmen, nehirde yakın zamana kadar yapılan günlük su kalitesi testleri olumsuz sonuç vermişti. 

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Bu durum ise Fransız halkı arasında endişelere ve eleştirilere yol açmıştı.

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Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun geçtiğimiz ay nehirde yüzmesi planlamış ancak nehirde dışkı bulunduğunu gösteren bakterilerin kabul edilen limitin 10 kat üzerinde olduğu gerekçesiyle etkinlik ertelenmişti.

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#Paris
#Fransa
#yüzme
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