New York'ta “Çiçek Ayı” dolunayı etkileyici görüntüler oluşturdu

ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
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ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
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