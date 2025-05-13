Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
New York'ta “Çiçek Ayı” dolunayı etkileyici görüntüler oluşturdu

New York'ta “Çiçek Ayı” dolunayı etkileyici görüntüler oluşturdu

09:2313/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber

ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.

#amerika
#abd
#dolunay
#ay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde