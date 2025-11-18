Yeni Şafak
Polonya’da NATO doğu kanadında Eastern Sentry Tatbikatı düzenlendi

15:5418/11/2025, Salı
AA
Polonya’nın Subkarpatya Voyvodalığı’ndaki Deba eğitim sahasında, son dönemde yaşanan insansız hava aracı ihlallerine yanıt olarak başlatılan Eastern Sentry gelişmiş gözetim girişimi kapsamında NATO’nun doğu kanadında canlı ateş gösterisi düzenlendi.

Polonya’nın Subkarpatya Voyvodalığı’ndaki Deba eğitim sahasında, son dönemde yaşanan insansız hava aracı ihlallerine yanıt olarak başlatılan Eastern Sentry gelişmiş gözetim girişimi kapsamında NATO’nun doğu kanadında canlı ateş gösterisi düzenlendi. 

Tatbikat, ittifakın bölge genelinde hava savunma hazırlığını güçlendirmek için savaşta test edilmiş ve maliyet etkin sistemleri hızla sahaya sürme çabasını ön plana çıkarıyor.

#Polonya
#NATO
#Subkarpatya Voyvodalığı
