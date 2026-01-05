Yeni Şafak
Polonya'da yoğun kar yağışı: Uyarılar peş peşe yapılıyor

Polonya'da yoğun kar yağışı: Uyarılar peş peşe yapılıyor

17:035/01/2026, Pazartesi
AA
Polonya’nın güneyinde yer alan Zakopane kentinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, kar fırtınaları ve dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde ülke genelinde etkisini sürdürmesinin öngörüldüğünü belirterek, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, kar fırtınaları ve dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde ülke genelinde etkisini sürdürmesinin öngörüldüğünü belirterek, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte bölgeden görüntüler...

