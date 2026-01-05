Polonya'da yoğun kar yağışı: Uyarılar peş peşe yapılıyor

Polonya’nın güneyinde yer alan Zakopane kentinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Yetkililer, kar fırtınaları ve dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde ülke genelinde etkisini sürdürmesinin öngörüldüğünü belirterek, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte bölgeden görüntüler...