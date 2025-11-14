Rus ordusundan Kiev’e yoğun saldırı: 4 ölü

Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkesine yaptığı saldırılarda 430 İHA ile 18 füze kullandığını kaydetti.

Sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zelenskiy, "Şu ana kadar aralarında çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu onlarca yaralı var. Ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, saldırıların özellikle Kiev'i hedef aldığını, kentte onlarca apartmanın hasar gördüğünü aktararak, Azerbaycan Büyükelçiliğine İskender füzesi parçalarının isabet ettiğini bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın saldırılara karşılık verdiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası topluma, "Dünya, bu saldırıları yaptırımlarla durdurmalı. Rusya hala petrol satabiliyor ve kendi düzenini kurmaya devam ediyor. Bu sona ermelidir. Hava savunmamızın güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor ama mevcut destek yeterli değil. Ek sistemlere ve önleyici füzelere ihtiyacımız var. Avrupa ve ABD yardımcı olabilir. Gerçek kararlar bekliyoruz." çağrısında bulundu.

