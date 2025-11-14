Rus ordusundan Kiev’e yoğun saldırı: 4 ölü

Ukrayna'nın saldırılara karşılık verdiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası topluma, "Dünya, bu saldırıları yaptırımlarla durdurmalı. Rusya hala petrol satabiliyor ve kendi düzenini kurmaya devam ediyor. Bu sona ermelidir. Hava savunmamızın güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor ama mevcut destek yeterli değil. Ek sistemlere ve önleyici füzelere ihtiyacımız var. Avrupa ve ABD yardımcı olabilir. Gerçek kararlar bekliyoruz." çağrısında bulundu.