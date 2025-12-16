Saldırıya uğramıştı: MIDVOLGA-2 hava muhalefetinden dolayı teknik kontrol sürecini bekliyor

Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı taşırken uluslararası sularda saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 adlı tanker, hasarının ardından kendi makine gücüyle ulaştığı Sinop açıklarında hava muhalefetinden dolayı tamir ve teknik kontrol sürecini beklemeye devam ediyor.

1 /5 2 Aralık’ta yaklaşık 80 deniz mili mesafede gerçekleşen saldırının ardından Türk kara sularına giriş yapan gemi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortuyla Sinop’a yönlendirildi.



2 /5 Sinop Demirci Köyü Limanı açıklarından bekleyen tanker burada demirleyerek uzman ekipler tarafından ayrıntılı incelemeyi bekliyor.



3 /5 Teknik ekipler, MIDVOLGA-2’nin seyrine devam edebilmesi için gerekli tamir işlemlerini ve güvenlik kontrollerini bölgede sürdürecek.

