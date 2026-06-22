Türkiye'de de şubeleri var: Ünlü tatlı zincirinden acil geri çağırma kararı

Tamamen önlem amacıyla uygulanan bu toplatma kararı, belirli günlerde ve paket formatlarında satın alınan çörekleri yakından ilgilendiriyor. Şirketin yayınladığı acil uyarıya göre, Cuma veya Cumartesi günleri tekli olarak satın alınan "Pitch Perfect" ürünleri ile son kullanma tarihi Pazar veya Pazartesi olarak işaretlenmiş 12'li "Matchday Dozen" paketlerinin risk grubunda olduğu açıklandı. Yetkililer, bu spesifik ürünleri satın almış olan müşterilerin vakit kaybetmeden ürünleri iade etmek üzere en yakın mağazayla veya müşteri hizmetleri birimiyle iletişime geçmelerini talep ediyor.