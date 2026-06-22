Türkiye'de de şubeleri var: Ünlü tatlı zincirinden acil geri çağırma kararı

Küresel çapta geniş bir müşteri ağına sahip olan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ünlü tatlı zinciri Krispy Kreme, Dünya Kupası temasıyla piyasaya sürdüğü özel üretim çöreklerini acil bir kararla raflardan çekiyor. Gizli bir alerjen riskinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen şirket, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bu durumun ardından tüketicilere peş peşe uyarılarda bulunarak satın alınan ürünlerin kesinlikle tüketilmeden iade edilmesini istedi.
Türkiye'de de geniş bir müşteri kitlesine sahip olan global tatlı zinciri Krispy Kreme, Dünya Kupası coşkusuna özel olarak piyasaya sürdüğü bazı ürünlerinde ortaya çıkan gizli alerjen riski sebebiyle acil geri çağırma sürecini başlattı. Ambalaj üzerinde belirtilmeyen ve sağlık açısından ciddi tehlike yaratabilecek bir durumun tespit edilmesi, şirketi hızla harekete geçirdi.
Alerji riski harekete geçirdi
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre, krizin merkezinde futbol sahası konseptiyle özel olarak üretilen "Pitch Perfect" isimli çörekler bulunuyor. İçeriğinde fındık bulunma ihtimali tespit edilen bu çöreklerin, fındık alerjisi bulunan bireyler için hayati risk taşıyabileceği belirtildi. Marka, risk grubundaki tüketicilerin sağlığını korumak adına ambalajlarında uyarı bulunmayan bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.
Tamamen önlem amacıyla uygulanan bu toplatma kararı, belirli günlerde ve paket formatlarında satın alınan çörekleri yakından ilgilendiriyor. Şirketin yayınladığı acil uyarıya göre, Cuma veya Cumartesi günleri tekli olarak satın alınan "Pitch Perfect" ürünleri ile son kullanma tarihi Pazar veya Pazartesi olarak işaretlenmiş 12'li "Matchday Dozen" paketlerinin risk grubunda olduğu açıklandı. Yetkililer, bu spesifik ürünleri satın almış olan müşterilerin vakit kaybetmeden ürünleri iade etmek üzere en yakın mağazayla veya müşteri hizmetleri birimiyle iletişime geçmelerini talep ediyor.
Markadan tüketicilere resmi özür mesajı
Yaşanan bu üretim ve etiketleme hatasının ardından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla resmi bir duyuru yapan ünlü zincir, tüketici güvenliğinin kurum kültüründeki yerine dikkat çekti. Yapılan kurumsal açıklamada, marka olarak müşterilere karşı taşınan sorumlulukların son derece ciddiye alındığı ve gıda güvenliğinde her zaman en yüksek standartların hedeflendiği vurgulandı ve tüketicilerden özür dilendi.
Türkiye'deki ürünlerde risk var mı?
Geri çağırma işlemi, bu tesiste üretilip Leicester, Nottingham, Ipswich, Norwich ve Cambridge sınırları içerisindeki Krispy Kreme mağazalarına ve yerel süpermarketlere dağıtılan sınırlı sayıdaki ürünü kapsıyor.