Ukrayna’da kimliği belirlenemeyen askerler için cenaze töreni düzenlendi

19:4016/12/2025, Salı
Ukrayna’nın Lviv bölgesine bağlı Ivano-Frankove köyünde, kimliği henüz belirlenemeyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden askerlerin Donetsk bölgesindeki Bahmut ilçesinde çatışmalarda öldüğü bilgisi paylaşıldı.

