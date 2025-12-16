Ukrayna’da kimliği belirlenemeyen askerler için cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna’nın Lviv bölgesine bağlı Ivano-Frankove köyünde, kimliği henüz belirlenemeyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden askerlerin Donetsk bölgesindeki Bahmut ilçesinde çatışmalarda öldüğü bilgisi paylaşıldı.
