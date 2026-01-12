Yunan basını "Bekleyecek zaman kalmadı!" diyerek duyurdu: Atina'nın F-35 paniği! Gizli 'B Planı' ifşa oldu

KAAN PROJESİNE KRİTİK KATKI SAĞLAYACAK





Metrosport’un analizinde öne çıkan en kritik noktalardan biri ise Türkiye’nin mevcut teknolojik ve endüstriyel altyapısı oldu. Türkiye'nin F-35’in gelişmiş sensör, ağ merkezli harp ve görünmezlik kabiliyetlerinden en üst düzeyde faydalanabileceği belirtilen haberde, elde edilecek teknik bilgi ve operasyonel deneyimin yerli projelere aktarılacağı vurgulandı.





Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN projesine yapılacak bilgi transferinin, Türkiye’ye uzun vadeli ve derinlikli bir güç avantajı kazandıracağının altı çizildi.