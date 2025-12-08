100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor: Gelir kapıları oldu! Haftada bin adet üretiyorlar

Haftada 1000 süpürge üretiliyor





Mesleğin ölmediğini ancak talebin çok azaldığını belirten Fırat, "Gelir kaynağımız bu. Köyümüzde haftalık 1000 süpürge üretiliyor." dedi.





Süpürge otunu çevre köylerden satın aldıklarını belirten Fırat, "Biz toptan satıyoruz. Niksar'da pazarımız var. Oraya alıcılar geliyor, onlara toptan veriyoruz. Süpürgeleri Malatya, Samsun, Sivas, genelde doğuya, her tarafa gönderiyoruz. Süpürgeye eskiden talep fazlaydı. Ölmedi ama süpürgecilik eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.