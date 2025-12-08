Yeni Şafak
100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor: Gelir kapıları oldu! Haftada bin adet üretiyorlar

10:338/12/2025, Pazartesi
AA
Tokat'ın Niksar ilçesinde süpürge üretimiyle dikkati çeken Gökçeoluk köyünde üretim azalsa da süpürgecilik gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Geçmişte 100 haneli köyde hemen her evde üretimi yapılan süpürge bugün yaklaşık 20 aileye geçim kaynağı oluyor.


Köyde süpürgeciliği devam ettirenlerden Hüseyin Fırat, 54 yıldır ekmeğini bu işten çıkardığını söyledi.

Haftada 1000 süpürge üretiliyor


Mesleğin ölmediğini ancak talebin çok azaldığını belirten Fırat, "Gelir kaynağımız bu. Köyümüzde haftalık 1000 süpürge üretiliyor." dedi.


Süpürge otunu çevre köylerden satın aldıklarını belirten Fırat, "Biz toptan satıyoruz. Niksar'da pazarımız var. Oraya alıcılar geliyor, onlara toptan veriyoruz. Süpürgeleri Malatya, Samsun, Sivas, genelde doğuya, her tarafa gönderiyoruz. Süpürgeye eskiden talep fazlaydı. Ölmedi ama süpürgecilik eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.

72 yıldır süpürge üretiyorlar


Gökçeoluk köyü muhtarı Mehmet Kaya da 1953 yılından bu yana köyde süpürge üretildiğini söyledi.


Süpürgecilik azalınca köyün göç verdiğini, pek çok kişinin kışın köyde olmadığını anlatan Kaya, elektrik süpürgelerinin yaygınlaşmasıyla talebin çok azaldığını dile getirdi.

#Tokat
#Niksar
#Süpürge
