2 saatlik yol 55 dakikaya indi: 5,3 milyar TL cepte kalacak

'OTOYOL İLE YILLIK TOPLAM 5,3 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'





Otoyol ile Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize de ulaşımı daha konforlu bir hale getirmiş olduk. Artık bölgeyi ziyaret edecek ve konaklayacak yerli ve yabancı turistlerimize çok daha rahat bir seyahat imkanı sağlamış olacağız. Ayrıca daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine de imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracak. Tıpkı, Denizli'den geçen ve Aydın Söke'den denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu otoyol da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak. Otoyolumuzla; zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.