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AJet yeni kampanyayı duyurdu: 699 TL'den başlıyor

AJet yeni kampanyayı duyurdu: 699 TL'den başlıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:1912/02/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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AJet, Ramazan ayına özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, biletler 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte AJet indirimli bilet kampanya detayları.

AJet, ramazan ayını da kapsayan dönemde, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Hangi tarihlerde geçerli olacak?

İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak.

Şirket, 100 bin bileti 699 liradan satışa sundu.

Kampanya, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsıyor.

Kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

#AJet
#bilet
#indirimli bilet

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