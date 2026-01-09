Altın fiyatları doların güçlenmesiyle hafif düşerken, piyasalar bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Altın fiyatlarında kâr realizasyonları etkili olurken, gram altın 6.188 TL’den güne başladı, ons altın ise 4.462 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın düşecek mi, yükselir mi? İşte 9 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı:6.191,39 TL
Gram altın satış fiyatı:6.192,13 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı:10.339,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.432,00 TL
Ons altın alış- satış
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.464,81
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.465,40
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:41.227,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:41.566,00 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı:40.294,82 TL
Tam altın satış fiyatı:41.097,65 TL