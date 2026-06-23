Altın neden yükselemiyor? '2025’i unutun' diyerek açıkladı

BOFA’NIN TAHMİNİ…

Bank of America’nın 25'er baz puanlık 3 faiz artışı beklentisine atıfta bulunan Umut, “Daha öncesinde bu yıl faiz artırımı beklenmiyordu. Bu kadar sert bir faiz artırım süreci olacağına katılmıyorum. Ancak piyasalarda oluşan beklentiyi göstermek açısından, Bank of America’nın bu tahmini bir örnek. Bu beklentilerle tahvil getirilerinin güçlü seyri, petrol gerilese de şaşırtıcı olmamalı” ifadelerini kullandı.