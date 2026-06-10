Altın yatırımcısına soğuk duş: Fiyatlarda düşüş derinleşiyor

Petrol ve altın arasındaki geleneksel ilişki koptu





Piyasalarda dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise petrol ve altın fiyatları arasındaki klasik ters orantının bozulması oldu. Normal şartlarda petrol fiyatları yükselişe geçtiğinde altının değer kaybetmesi beklenirken, son günlerde her iki varlıkta da yoğun bir satış baskısı hissediliyor. Jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı da emtia piyasasında yaşanan bu geniş çaplı satış dalgasından nasibini alıyor. Uzmanlar, emtia tarafındaki bu genel zayıflığın petrol fiyatlarını da aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.