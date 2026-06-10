Altın yatırımcısına soğuk duş: Fiyatlarda düşüş derinleşiyor

Altın fiyatlarında hareketli bir gün geride kalırken piyasada düşüş hız kazandı. ABD'den gelen kritik enflasyon verilerinin ardından gerileyen altın piyasasında, standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,8 değer kaybederek 6 milyon 220 bin liraya indi. Kapalıçarşı'da gram altının 6 bin 200 liradan alıcı bulduğu bu dönemde, küresel yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz konusunda atacağı adımları görmek için temkinli bir bekleyişe geçti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dünkü 6 milyon 463 bin liralık kapanışının ardından günü düşüşle tamamladı. Gün içinde en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 485 bin lira seviyelerini test eden standart altının kilogram fiyatı, kapanışta yüzde 3,8 oranında gerileyerek 6 milyon 220 bin liraya indi.
Enflasyon verileri düşüşü hızlandırdı
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamlarının açıklanması, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekledi. Yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) piyasa beklentileriyle tam uyumlu şekilde yüzde 4,2 seviyesinde gelirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.
Verilerin duyurulmasının ardından altın fiyatlarında sınırlı da olsa kısa süreli yukarı yönlü bir hareket gözlemlense de genel düşüş eğilimi hız kesmedi. Bu dalgalanma sırasında gram altın 6 bin 127 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 6 bin 200 liradan işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar, altındaki bu sınırlı değer kazanımını, yatırımcıların oldukça temkinli bir pozisyon almasına bağlıyor.
Belirsizlik sürüyor
Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından tüm dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki dönem faiz politikalarına dair daha belirgin sinyaller alana kadar kısa vadeli ve korumacı hareket etmeyi tercih ediyor. İlerleyen günlerde açıklanacak yeni ekonomik verilerin, altın başta olmak üzere tüm emtia piyasalarının genel yönünü belirleyecek en kritik göstergeler olacağı vurgulanıyor. Özellikle TÜFE ve çekirdek enflasyon rakamlarının Fed'in faiz kararlarını doğrudan şekillendireceği beklentisi, piyasalardaki bekle-gör stratejisini güçlendiriyor.
Petrol ve altın arasındaki geleneksel ilişki koptu
Piyasalarda dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise petrol ve altın fiyatları arasındaki klasik ters orantının bozulması oldu. Normal şartlarda petrol fiyatları yükselişe geçtiğinde altının değer kaybetmesi beklenirken, son günlerde her iki varlıkta da yoğun bir satış baskısı hissediliyor. Jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı da emtia piyasasında yaşanan bu geniş çaplı satış dalgasından nasibini alıyor. Uzmanlar, emtia tarafındaki bu genel zayıflığın petrol fiyatlarını da aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.
Piyasalar için önümüzdeki günler kritik
Küresel yatırımcıların merkez bankalarından gelecek net faiz mesajlarını bekleyerek riskli varlıklardan uzak durması; borsalar, emtia ve kripto para piyasalarında dalgalı ve hacimsiz bir seyir yaratıyor. Analistler, yılın geri kalan bölümünde piyasalardaki oynaklığın yüksek kalacağını ve yatırımcıların bu temkinli tutumunu sürdüreceğini öngörüyor. Ekonomistlere göre şu an için en rasyonel strateji, ekonomik verileri yakından takip etmekten geçiyor. Gram altın ve diğer değerli metallerin önümüzdeki haftalarda çizeceği rota, Fed’in izleyeceği politika ve küresel ekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olarak şekillenecek.