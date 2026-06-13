Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı

"ÖZGÜN MOTOR, İLK KEZ ULUSLARARASI PAZARA İHRAÇ EDİLECEK"





Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ-TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 hp üzeri ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor’un Tanzanya’ya ihraç edilecek lokomotifte kullanıldığını kaydetti. Uraloğlu, "Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edilecek. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.