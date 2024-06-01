Devlet desteğiyle ile sürdürülen çalışmalarla köyde süt üretimi 2 kat arttı

Karadağ, kentten AB ülkelerine de süt ihracatı yapıldığına dikkati çekerek, "Üretilen süt ve süt ürünlerinden yıllık 10 bin tona yakın bir ihracatımız var. Kaliteli süt ürettiğimiz için AB ülkelerinden talep her geçen gün artıyor. Biz de bu talebe cevap verebilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.