Dünyanın en popüler ikinci otomobil rengi ama temizliği tam kabus: Bu modelleri almadan iki kere düşünün

Yeni bir otomobil satın alırken sunulan geniş renk seçenekleri kişiselleştirmeyi kolaylaştırsa da seçilen rengin estetik dışındaki dezavantajlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bununla birlikte bazı araba renkleri oldukça nadir bulunsa da en popüler tercihlerden biri olan siyah, temizlik ve bakım konusunda sürücülere en büyük zorluğu çıkaran renk olarak değerlendiriliyor.

1 /8 Kelley Blue Book tarafından Mayıs 2026'da yayınlanan yıllık rapora göre siyah, dünya genelinde en çok tercih edilen ikinci renk.

2 /8 BASF'ın 2025 Küresel Renk Raporu verilerine dayanan çalışmada, Amerika'daki araç sahiplerinin yüzde 20’sinin siyah rengi seçtiği (beyaz yüzde 28 ile ilk sırada), küresel pazarda ise siyahın yüzde 23’lük bir paya sahip olduğu (beyaz yüzde 38 ile lider) görülüyor.

3 /8 Ancak siyah renk, popülerliğine rağmen bakım zahmetiyle dikkat çekiyor.

4 /8 SİYAH ARABA TEMİZLEMENİN ZORLUKLARI Toz ve kirlerin çoğunlukla açık renkli veya kum tonlarında olması, siyah boya üzerinde anında fark edilmesine yol açıyor. Yoğun kontrast nedeniyle hafif çizikler ve tozlar yüzeyde fazlasıyla belirgin hale geliyor.

5 /8 Araç üzerinde seramik kaplama olsa bile kusursuz görünümü korumak oldukça meşakkatli. Bilhassa polen oranının yüksek olduğu, ağaçlık bölgelerde yaşayan veya arazi sürüşü yapan sürücülerin siyah araçları çok daha hızlı kirleniyor. Yine de siyah araçlardaki çizik gibi kusurları gidermek için kanıtlanmış yöntemler bulunuyor.

6 /8 HANGİ RENKLERİN BAKIMI DAHA KOLAY? Siyah renge kıyasla beyaz renkli araçların bakımı çok daha az zahmet gerektiriyor. Siyah ışığı emip açık renkli kirleri kontrastla öne çıkarırken, beyaz ışığı yansıttığı için küçük çizikleri veya hatalı cila izlerini gizlemekte daha başarılı oluyor.

7 /8 Öte yandan siyah renk de beyaz araçlarda çok net belli olan koyu renkli çamur ve sıçramaları gizleme avantajı sunuyor.

