Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor: Belirli limitin üstüne çıkanlar devlet desteği alamayacak

Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı. Kararla yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.
EPDK Kurulu’nun 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi.
KARAR 1 OCAK 2026 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve En