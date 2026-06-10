Emekliye 3.119 TL, memura 8.733 TL zam tablosu şekillendi: Milyonlara yüzde 14.11 temmuz zam hesabı

TEMMUZ ZAMMI SADECE MAAŞLARI DEĞİL, TÜM ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ve destek ödemelerinde de yeni dönem başlayacak. Mayıs ayı enflasyonunun ardından memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,41'e ulaşırken, ekonomistlerin haziran enflasyonu beklentileri maaş artışının yüzde 14 seviyesini aşabileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 olarak tahmin edilmesi halinde memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 14,11 seviyesine çıkacak. Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı çok sayıda ödeme kalemini de doğrudan etkileyecek.