Emekliye 3.119 TL, memura 8.733 TL zam tablosu şekillendi: Milyonlara yüzde 14.11 temmuz zam hesabı

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısının gözü zam hesaplarına çevrildi. Beş aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,41'e ulaşırken, haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler maaş artışlarının daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Son veriler, temmuz ayında yalnızca maaşların değil birçok sosyal ödemenin de artacağını gösteriyor.
Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek temmuz zammında son düzlüğe girildi. Memur ve memur emeklileri için beş aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla oluşan zam oranı netleşirken, gözler şimdi haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Ekonomistlerin tahminleri gerçekleşirse maaşlarda yeni bir artış dalgası yaşanacak.
TEMMUZ ZAMMI SADECE MAAŞLARI DEĞİL, TÜM ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ve destek ödemelerinde de yeni dönem başlayacak. Mayıs ayı enflasyonunun ardından memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,41'e ulaşırken, ekonomistlerin haziran enflasyonu beklentileri maaş artışının yüzde 14 seviyesini aşabileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 olarak tahmin edilmesi halinde memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 14,11 seviyesine çıkacak. Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı çok sayıda ödeme kalemini de doğrudan etkileyecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN TL SINIRINI AŞACAK
Tahmin edilen zam oranının gerçekleşmesi halinde halen 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı 70 bin 623 liraya yükselecek.
Böylece kamu çalışanlarının maaşlarında yılın ikinci büyük artışı gerçekleşmiş olacak.
AİLE YARDIMLARINDA YENİ TUTARLAR
Memurlara ödenen aile yardımları da maaş katsayısındaki artışla birlikte yükselecek. Çalışmayan eş için verilen aylık destek 3 bin 154 liradan 3 bin 599 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise:
0-6 yaş arası çocuk için 693 TL'den 791 TL'ye,
6 yaş üstü çocuk için 346 TL'den 395 TL'ye yükselecek.
Eşi çalışmayan ve iki küçük çocuğu bulunan bir memurun toplam aile yardımı ödemesi yaklaşık 5 bin 183 liraya ulaşacak.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTACAK
Sendika üyesi memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de yeni katsayıya göre yeniden hesaplanacak. Aylık yaklaşık 982 lira olan ödeme, tahminlerin gerçekleşmesi halinde 1.120 lira seviyesine çıkacak.
MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI YÜKSELECEK
Temmuz zammı memur emeklilerine de yansıyacak.
Ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığının:
27 bin 772 liradan, 31 bin 691 liraya yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİ DOKTORLARIN EK ÖDEMESİ ARTACAK
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan doktorlara yapılan ilave ödemeler de memur maaş katsayısındaki değişimden etkilenecek.
Buna göre:
Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 31 bin 674 liraya,
Uzman doktorların ilave ödemesi ise 41 bin 176 liraya çıkabilecek.
65 YAŞ AYLIĞINDA YENİ SEVİYE
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve 65 yaşını dolduran vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığında da artış bekleniyor. Mevcut 6 bin 393 liralık ödeme, tahmini hesaplamalara göre 7 bin 295 liraya yükselecek.
EVDE BAKIM DESTEĞİ 15 BİN TL'Yİ AŞACAK
Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilerin yakınlarına verilen evde bakım yardımı da zamdan etkilenecek. Halen 13 bin 878 lira olan ödeme tutarının 15 bin 837 liraya çıkması bekleniyor.
ENGELLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ HESABI
Temmuz artışıyla birlikte engelli aylıkları da yeniden belirlenecek.
Yeni hesaplamalara göre:
Yüzde 40-69 engelli vatandaşların aylığı 5 bin 823 liraya,
Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığı 8 bin 735 liraya yükselecek.
18 yaş altındaki engelliler için ödenen yakını aylığında da aynı artış uygulanacak.
HASTALARA YÖNELİK DESTEKLER DE YÜKSELECEK
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yapılan sosyal yardım ödemeleri de memur maaş katsayısındaki değişime paralel olarak artacak. Bu kapsamda yapılan aylık yardımın 15 bin 837 liraya ulaşması bekleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE YENİ TARİFE
Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti de temmuz ayında yeniden hesaplanacak. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde 416 bin 361 lira seviyesinde bulunan bedelli askerlik tutarının yaklaşık 475 bin 110 liraya yükselmesi bekleniyor.
ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK ÖDEMELERİ ARTACAK
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ailelere yapılan ödemelerde de artış yaşanacak.
Tahmini yeni tutarlar şöyle:
Okul öncesi çocuk için: 7 bin 523 TL
İlköğretim öğrencisi için: 11 bin 285 TL
Ortaöğretim öğrencisi için: 12 bin 37 TL
Yükseköğrenim öğrencisi için: 13 bin 542 TL
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte tüm bu ödemelerin kesin tutarları da netleşmiş olacak.