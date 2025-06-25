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İnternetten izlediği videoyla başladı: Herkese ilham oldu! Başarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı

İnternetten izlediği videoyla başladı: Herkese ilham oldu! Başarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı

15:3125/06/2025, Çarşamba
IHA
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Nevşehir'de yaşayan Nuray Görgün, kızına bir gelecek kurma hayaliyle başladığı çilek üretiminde, beş yıl gibi kısa bir sürede 60 bin fidelik bir üreticiye dönüştü. Yalnızca 5-6 çilekle başlayan bu yolculuk, kadın emeğinin ve azminin simgelerinden biri haline geldi.

Görgün'ün bu alandaki serüveni, YouTube'da izlediği bir çilek üretimi videosuyla başladı. Pazardan destek alarak ilk etapta 13 bin 500 fideyle yola çıkan Görgün, kısa sürede ürünleriyle sevildi, çevresinde güven kazandı. Görgün, "Başta kızım için iş sahası olur diye başladım, sonra büyük bir sevgiyle devam ettim" dedi.

"Erkek desteği olmadan başardım"


Tarlasını kendisi süren, sulama sistemini döşeyen, fideleri elleriyle diken Görgün, her şeyi internetten öğrenerek yaptı. "Kadın kadına çalışıyoruz" diyen Görgün, eşinin anısına bağlı kaldığı bu topraklarda, kadın gücünün neler başarabileceğini gözler önüne seriyor.

Başarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı


Nuray Görgün'ün emeği; önce Nevşehir İl Tarım Müdürlüğü'nün, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dikkatini çekti.


'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen Görgün'ün başarı hikâyesi, Türkiye'nin dört bir yanına ilham verdi. Bu yıl soğuk hava nedeniyle üretime geç başlayan Görgün, normal şartlarda haftalık 1 tona kadar çıkan verimin, 600-700 kilo civarına düştüğünü söyledi. Çileklerinin güvenle tüketildiğini vurgulayan Görgün; "Hormon kullanmıyorum. Polisler, doktorlar, valiler bile gelip alıyor. Bir hafta buzdolabında bozulmadan kalır" diyerek ürün kalitesine olan inancını dile getiriyor.

"Toprağı sevmeyen başaramaz"


Tarımın sabır ve sevgi istediğini söyleyen Görgün, "Sabah 5:30'da tarlada olacaksın. Güneşi, yorgunluğu seveceksin. 30'undan sonra bile başlanır. Üniversite de okunur, çilek de yetiştirilir" sözleriyle özellikle kadınlara ilham oluyor.

#Nuray Görgün
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