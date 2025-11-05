Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanma yatırımcının kafasını karıştırdı. “Altın düşmeye devam edecek mi, yoksa yeniden yükselir mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Altın fiyatlarındaki gerilemenin geçici olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıya “panik yapmayın” çağrısı yaptı. Memiş, önümüzdeki iki hafta boyunca düşüş trendinin sürebileceğini belirterek, 2026 yılına kadar altın için yeni hedef seviyeleri de paylaştı.
Altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar sürerken, yatırımcılar yön arayışında. Uzman İslam Memiş, piyasadaki dalgalanmayı “manipülasyon süreci” olarak nitelendirerek dikkat çekici uyarılarda bulundu. “Panik yapmıyoruz, başladı” diyen Memiş, altın fiyatlarında düşüşün kısa vadede devam edeceğini ancak uzun vadede yeni bir yükselişin kaçınılmaz olduğunu söyledi. 2026 yılı için gram altında 8 bin 800 TL hedefini paylaşan Memiş, Kasım ayının yatırımcı için fırsat dönemi olabileceğini vurguladı.
Altın için İslam Memiş ‘2 hafta’ deyip yatırımcıya seslendi: ‘Panik yapmıyoruz, başladı’
Altın fiyatlarındaki sert yükseliş ve düşüşün ardından yatırımcılar yön arayışına girdi. Piyasada “düşüş devam eder mi, yoksa yeniden yükseliş gelir mi?” soruları gündemdeyken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir analiz geldi.
Ekol TV yayınına katılan Memiş, hem kısa vadeli tahminlerini hem de 2026 yılına ilişkin hedeflerini paylaştı.
“Yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz”
Memiş, altın piyasasında son aylarda küresel ölçekte bir manipülasyon süreci yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Özellikle Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci de başlattılar. Sosyal medyada işte altın yok, altın kuyrukları var algısı ciddi bir anlamda altın yatırımcılarını buraya yönlendirdiler."
Ama ilginç olan bir şey var. Tekrar Kasım ayı itibarıyla Çin Merkez Bankası yeni bir vergilendirme açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın alımını durdurdu. Merkez bankalarında da bir hareketlilik var. Dolayısıyla yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz.”
“Önümüzdeki 2 hafta boyunca bu düşüş trendinin devamını bekleyebiliriz”
Memiş, son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşün devam edebileceğini belirterek, piyasalardaki son durumu şöyle özetledi:
“Ekim ayında gram altın tarafında 6.282 TL seviyesini gördük serbest piyasalarda. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.282 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Şu an 3.995 dolar uluslararası piyasalarda ons altın, gram altın ise 5.537 lira seviyesinde. Yaklaşık 750 liradan fazla bir değer kaybı var 2 haftalık süreç içerisinde.
Yine önümüzdeki 2 hafta boyunca bu düşüş trendinin devamını bekleyebiliriz.”
“Altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın alımını durdurmasının piyasada yeni bir denge oluşturduğunu belirten Memiş, fiziki altın üzerindeki işçiliğin gerilediğini vurguladı:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu altın alımını durdurduğu için içeriye biraz daha altın vereceği için o Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı.
O işçilikler 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı.”
“Küresel belirsizliklerde altın yine güvenli liman”
Memiş, küresel piyasalardaki risklerin sürdüğüne dikkat çekerek yatırımcılara şu önerilerde bulundu:
“Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, Amerika’da hükümetler kapalı, merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Yani puslu havalarda altın her zaman güvenli limandır. Ama bugün itibarıyla yatırımcılar artık kademeli alımlarına başlayabilir. Kasım ayı sonuna kadar bu alımlarını bitirebilir. Al unut modeli düşünülebilir. Ama elinde altın bulunduran yatırımcısı da panik yapmasın. Yani ‘daha çok düşecek satalım’ düşüncesine kapılmasın. Bu düşüşler kalıcı değil, geçici.”
“2026’da gram altında 8 bin 800 TL hedefi sürüyor”
Uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaşan Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti:
“Gram altın tarafında 5 bin 500 TL, 5 bin 400 TL bu seviyeleri yine beklemeye devam edeceğiz.
Ama kademeli alım yapmak iyidir. Topyekün bütün birikimleri altına çevirmek doğru değil. Portföyleri çeşitlendirmek gerek.
2026 yılında ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 8 bin 800 TL seviyesi hedef konumunda olmaya devam edecek.
O yüzden altın fiyatlarının bugünlerdeki düşüşü bir alım fırsatı olarak karşımızda duruyor.”