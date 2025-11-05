“Altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı”





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın alımını durdurmasının piyasada yeni bir denge oluşturduğunu belirten Memiş, fiziki altın üzerindeki işçiliğin gerilediğini vurguladı:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu altın alımını durdurduğu için içeriye biraz daha altın vereceği için o Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı.

O işçilikler 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı.”