İŞKUR, 2024 yılına ait İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla en fazla açık iş bulunan 10 meslek belli olurken, bu mesleklerin sektörel dağılımları ve taleplerindeki artış dikkat çekti. Bu rapor iş gücü piyasasındaki değişimleri ve istihdamın öncelikli ihtiyaçlarını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler...

1 /11 İŞKUR, 2024 yılı için Türkiye'de en fazla talep gören meslekleri açıkladı. İlkokul mezunu olmanın yeterli olduğu ve giderek daha fazla talep gören birçok meslek yer alıyor. İşte 2024'te Türkiye'de en çok aranan meslekler...

2 /11 Perakende satış elemanı (gıda)

Açık iş: 8 bin 899 kişi



3 /11 Güvenlik görevlisi

Açık iş: 9 bin 818 kişi

4 /11 Market elemanı

Açık iş: 10 bin 33 kişi

5 /11 Diğer imalat ve ilgili işler (elle)

Açık iş: 11 bin 202 kişi

6 /11 Konfeksiyon işçisi

Açık iş: 16 bin 210 kişi



7 /11 Reyon görevlisi

Açık iş: 16 bin 790 kişi

8 /11 Servis elemanı (garson)

Açık iş: 20 bin 90 kişi





9 /11 Satış elemanı/danışmanı

Açık iş: 20 bin 956

10 /11 Turizm ve otelcilik elemanı

Açık iş: 21 bin 937