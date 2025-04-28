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İŞKUR'un en çok aranan işler listesi belli oldu: İşte altın değerindeki o 10 meslek

İŞKUR'un en çok aranan işler listesi belli oldu: İşte altın değerindeki o 10 meslek

11:4928/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İŞKUR, 2024 yılına ait İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla en fazla açık iş bulunan 10 meslek belli olurken, bu mesleklerin sektörel dağılımları ve taleplerindeki artış dikkat çekti. Bu rapor iş gücü piyasasındaki değişimleri ve istihdamın öncelikli ihtiyaçlarını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler...

İŞKUR, 2024 yılı için Türkiye'de en fazla talep gören meslekleri açıkladı. İlkokul mezunu olmanın yeterli olduğu ve giderek daha fazla talep gören birçok meslek yer alıyor. İşte 2024'te Türkiye'de en çok aranan meslekler...

Perakende satış elemanı (gıda)


Açık iş: 8 bin 899 kişi


Güvenlik görevlisi


Açık iş: 9 bin 818 kişi

Market elemanı


Açık iş: 10 bin 33 kişi

Diğer imalat ve ilgili işler (elle)


Açık iş: 11 bin 202 kişi

Konfeksiyon işçisi


Açık iş: 16 bin 210 kişi


Reyon görevlisi


Açık iş: 16 bin 790 kişi

Servis elemanı (garson)


Açık iş: 20 bin 90 kişi



Satış elemanı/danışmanı


Açık iş: 20 bin 956

Turizm ve otelcilik elemanı


Açık iş: 21 bin 937

Özel güvenlik (silahsız)


Açık iş: 37 bin 103

#İŞKUR
#İşgücü Piyasası Araştırması
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