Kruvaziyer turizminde 12 yıl sonra bir ilk

En çok gemi ve yolcu Kuşadası'na





Ocak- mayıs döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:"Alanya'ya 4 kruvaziyerle 3 bin 51 yolcu, Amasra'ya 12 kruvaziyerle 10 bin 767 yolcu, Antalya'ya 5 kruvaziyerle 7 bin 77 yolcu, Bodrum'a 14 kruvaziyerle 15 bin 900, Bozcaada'ya 4 kruvaziyerle 2 bin 36, Çanakkale'ye 10 kruvaziyerle 6 bin 351 yolcu, Çeşme'ye 15 kruvaziyerle 5 bin 895 yolcu, Dikili'ye 5 kruvaziyerle 1888, Fethiye'ye 1 kruvaziyerle 81, Göcek'e 1 kruvaziyerle 153 yolcu, İstanbul'a 63 kruvaziyerle 137 bin 867 yolcu, İzmir'e 21 kruvaziyerle 38 bin 304 yolcu, Kaş'a 1 kruvaziyerle 81, Kuşadası'na 139 kruvaziyerle 187 bin 364 yolcu, Marmaris'e 5 kruvaziyerle 5 bin 613, Samsun'a 9 kruvaziyerle 8 bin 568 yolcu, Trabzon'a 8 kruvaziyerle 7 bin 539 yolcu.