Milyonlarca vatandaşı ve esnafı yakından ilgilendiren müjdeli haber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. Kamu borçlarında icra takiplerini durduracak ve ödeme sürelerini altı yıla yayacak kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. Devlete olan borçların tahsilinde yepyeni bir dönem başlatan ve esnafın omuzlarındaki yükü hafifleten bu düzenlemeyle birlikte, ödeme güçlüğü çeken mükellefler derin bir nefes alacak. Peki, bu tarihi fırsattan kimler, nasıl yararlanacak ve kapsamda hangi borçlar bulunuyor? İşte detaylar.
İcra takipleri duracak vade 72 aya çıkacak
"Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun" üzerinde yapılan değişiklikle, bugüne kadar uygulanan ve borçları 3 yıla yayan 36 aylık azami taksit süresi tam 72 aya çıkarılıyor. Böylece borçlular, bütçelerine ve ödeme güçlerine göre 6 yıla varan esnek vadelerden yararlanabilecek.
Elbette herkes 72 ay taksit yapmak zorunda değil; dileyen mükellefler bu üst sınıra kadar kendi belirleyecekleri daha kısa vadelerde de borçlarını yapılandırabilecek. Amme alacakları yasasında belirtilen faiz oranları uygulanarak hazırlanacak yeni ödeme planlarının vatandaş açısından en rahatlatıcı tarafı ise icra aşamasında ortaya çıkıyor. Borçların ilgili kurumlarda yapılandırılmasının hemen ardından başlatılmış olan tüm icra takipleri anında duracak ve vatandaşlar belirlenen taksitleri ödeyerek hukuki baskıdan tamamen kurtulmuş olacak.
1 Milyon TL'ye kadar teminat şartı kalktı
Meclis'ten geçen düzenlemenin getirdiği bir diğer devrim niteliğindeki yenilik, teminat şartlarında yapılan köklü esneklik oldu. Vergi veya SGK gibi kamu borçlarını ödemekte zorlanan kişi ve işletmelerin, devletten herhangi bir gayrimenkul ipoteği veya banka teminat mektubu göstermeden borçlarını taksitlendirebileceği üst sınır 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Yeni yasaya göre, borçlunun toplam borcu 1 milyon lirayı aşmadığı takdirde kesinlikle teminat istenmeyecek.
Borcun bu tutarı aşması halinde ise yalnızca 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı, bu 1 milyon liralık tutarı on katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili kılındı. Gelir İdaresi verilerine göre vatandaşların devlete olan borçlarının büyük bir bölümünün bu sınırın altında kalması, esnaf başta olmak üzere çok geniş bir kesimin bu haktan rahatça yararlanmasını sağlayacak.
Trafik cezası, GSS ve Bağ-Kur kapsamda
Kamu alacaklarının tahsilinde sağlanan bu tarihi kolaylık, devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza ve fon payı gibi amme alacaklarının tamamını kapsıyor. Özellikle işletmelerin en büyük gider kalemini oluşturan Maliye'ye olan vergi ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları bu düzenlemenin merkezinde yer alıyor.
Bunun yanı sıra vatandaşların şahsi borçları da aynı şemsiye altında değerlendiriliyor. Trafik cezaları, esnafın ödemekte zorlandığı Bağ-Kur primleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları düzenleme kapsamında yapılandırılabilecek borçlar arasında bulunuyor. Kamuya borcu olan herkes, işletme büyüklüğü fark etmeksizin kanunun getirdiği bu avantajlardan faydalanabilecek.
Süreç nasıl işleyecek, başvurular nereye yapılacak?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşma sürecini tamamlayan bu önemli düzenleme için şimdi gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin hemen ardından başvuru süreci de resmen başlamış olacak.
Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte borçlular, bizzat borçlu oldukları kurumlara, yani ilgili vergi dairelerine veya SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurunun ardından borçlar 72 aya kadar taksitlendirilecek ve ilk taksitin ödenmesiyle birlikte devlet ile borçlu arasında yeni, temiz bir sayfa açılmış olacak.