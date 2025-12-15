Otomobil sektöründe lider otomobil devinden bir ilk: 88 yılık tesisi kapatmaya karar verdi





160 MİLYAR AVROLUK YATIRIM PLANI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK





Şirketin gelecek beş yıl için planladığı 160 milyar Euro'luk yatırım bütçesinin de sıkıntıya düştüğü öğrenildi. Benzinli motorlu araçların piyasada tahmin edilenden daha uzun süre varlığını sürdüreceği beklentisi, şirketin yatırım stratejilerine ek bir maliyet yükü getiriyor.





Şirketin yatırım bütçelerinde yıldan yıla gözlenen daralmalar dikkat çekiyor. 2023-2027 dönemi için tutar daha önce 180 milyar Euro olarak açıklanmıştı.





Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, daha önceki tahminlerde 2025 yılı için sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının hafif pozitif gerçekleşebileceğini dile getirmişti. Ancak mali çevrelerdeki analistler, şirketin üzerindeki mali baskının 2026 yılında da devam edeceği yönündeki görüşlerini koruyor.







