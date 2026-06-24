Otomotiv devinden şaşırtan karar: 50 robot geldi yüzlerce işçi çıkarıldı

ABD'li otomotiv devi General Motors Detroit'teki fabrikasında çalışan yaklaşık bin işçiyi işten çıkardı. Üretim hattına alınan robotlar ve işten çıkarmalar sendikaları ayağa kaldırırken, işçi liderlerinin sert çıkışı "Yapay zeka ve robotlar insanların yerini mi alıyor?" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), Detroit'teki elektrikli araç üssü olarak bilinen Factory ZERO fabrikasında dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, binden fazla çalışanla yollarını ayırırken üretim hattına 50 yeni robot yerleştirdi. Yapay zeka ve otomasyonun yükselişiyle gelen bu hamle, "Robotlar insanların işini mi elinden alıyor?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Şirketin "iş birliği robotu" olarak tanımladığı ve "cobot" adını verdiği makineler, montaj hattında insanlarla birlikte çalışmaya başladı.
Elektrikli araç talebindeki yavaşlamanın ardından maliyetleri azaltmak ve üretim süreçlerini yeniden şekillendirmek isteyen GM, Michigan'daki tesiste otomasyona hız verdi. AutoBlog'un haberine göre, yeni robotlar araçlar üretim hattında ilerlerken gövde panellerinin montajı gibi işlemleri insan çalışanlarla birlikte gerçekleştiriyor.
"Rekabet gücü ve güvenlik için gerekli"
Şirket yönetimi, robotların işçilerin yerine geçmesi için değil, üretim süreçlerini daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla kullanıldığını savunuyor.
GM Sözcüsü Kevin Kelly, "Operasyonlarımıza daha gelişmiş teknolojiler kazandırma çalışmalarımız kapsamında üretim alanlarımızın tamamına cobotlar yerleştiriyoruz. Factory Zero'da bu makineleri çalışanlarımızla birlikte kullanıyoruz. Böylece operasyonlarımızı esnek ve rekabetçi tutarken güvenlik ve ergonomiyi de iyileştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Sendikalardan sert tepki
Ancak Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) 22. Bölge Başkanı James Cotton, yaşananların yalnızca teknolojik dönüşüm olmadığını, aynı zamanda istihdamı tehdit eden bir maliyet düşürme hamlesi olduğunu savundu.
ABD basınına konuşan Cotton, "İş gücümüz elimizden alınıyor. En tepeden en alta kadar fabrikalarımızda bu tür robotların yaygınlaşmasından nefret ediyoruz" dedi.