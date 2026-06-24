Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Otomotiv devinden şaşırtan karar: 50 robot geldi yüzlerce işçi çıkarıldı

Otomotiv devinden şaşırtan karar: 50 robot geldi yüzlerce işçi çıkarıldı

10:1824/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

ABD'li otomotiv devi General Motors Detroit'teki fabrikasında çalışan yaklaşık bin işçiyi işten çıkardı. Üretim hattına alınan robotlar ve işten çıkarmalar sendikaları ayağa kaldırırken, işçi liderlerinin sert çıkışı "Yapay zeka ve robotlar insanların yerini mi alıyor?" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), Detroit'teki elektrikli araç üssü olarak bilinen Factory ZERO fabrikasında dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, binden fazla çalışanla yollarını ayırırken üretim hattına 50 yeni robot yerleştirdi. Yapay zeka ve otomasyonun yükselişiyle gelen bu hamle, "Robotlar insanların işini mi elinden alıyor?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Şirketin "iş birliği robotu" olarak tanımladığı ve "cobot" adını verdiği makineler, montaj hattında insanlarla birlikte çalışmaya başladı.

Elektrikli araç talebindeki yavaşlamanın ardından maliyetleri azaltmak ve üretim süreçlerini yeniden şekillendirmek isteyen GM, Michigan'daki tesiste otomasyona hız verdi. AutoBlog'un haberine göre, yeni robotlar araçlar üretim hattında ilerlerken gövde panellerinin montajı gibi işlemleri insan çalışanlarla birlikte gerçekleştiriyor.

"Rekabet gücü ve güvenlik için gerekli"

Şirket yönetimi, robotların işçilerin yerine geçmesi için değil, üretim süreçlerini daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla kullanıldığını savunuyor.


GM Sözcüsü Kevin Kelly, "Operasyonlarımıza daha gelişmiş teknolojiler kazandırma çalışmalarımız kapsamında üretim alanlarımızın tamamına cobotlar yerleştiriyoruz. Factory Zero'da bu makineleri çalışanlarımızla birlikte kullanıyoruz. Böylece operasyonlarımızı esnek ve rekabetçi tutarken güvenlik ve ergonomiyi de iyileştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Sendikalardan sert tepki

Ancak Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) 22. Bölge Başkanı James Cotton, yaşananların yalnızca teknolojik dönüşüm olmadığını, aynı zamanda istihdamı tehdit eden bir maliyet düşürme hamlesi olduğunu savundu.

ABD basınına konuşan Cotton, "İş gücümüz elimizden alınıyor. En tepeden en alta kadar fabrikalarımızda bu tür robotların yaygınlaşmasından nefret ediyoruz" dedi.

#General Motors
#ABD
#otomotiv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Denizli Tavas TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi