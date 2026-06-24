Otomotiv devinden şaşırtan karar: 50 robot geldi yüzlerce işçi çıkarıldı

"Rekabet gücü ve güvenlik için gerekli"

Şirket yönetimi, robotların işçilerin yerine geçmesi için değil, üretim süreçlerini daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla kullanıldığını savunuyor.





GM Sözcüsü Kevin Kelly, "Operasyonlarımıza daha gelişmiş teknolojiler kazandırma çalışmalarımız kapsamında üretim alanlarımızın tamamına cobotlar yerleştiriyoruz. Factory Zero'da bu makineleri çalışanlarımızla birlikte kullanıyoruz. Böylece operasyonlarımızı esnek ve rekabetçi tutarken güvenlik ve ergonomiyi de iyileştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



