Otomobil almak isteyenleri heyecanlandıran gelişme geldi. Toyota, Haziran ayına damga vuran kampanyasını duyurdu. Corolla Cross Hybrid modelinde 616.500 TL'ye varan indirim sunulurken, yüzde 100'e kadar kredi desteğiyle sıfır araç sahibi olmanın yolu açıldı. İşte Toyota Corolla Cross fiyatlarıyla ve özellikleriyle ilgili detaylar...
Toyota otomotiv şirketi, Türkiye'de yoğun ilgi gören otomotiv şirketlerinden biri. Bünyesinde; Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid ve Hatchback Hybrid dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunduruyor.
Toyota'nın açıklanan güncel kampanyaları incelendiğinde, Corolla Cross araçta tam 616.500 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, tüm Toyota modellerinde yüzde 100'e varan kredi imkanı bulunuyor. Bu kapsamda taksitle araç satışının başladığı anlaşıldı.
TOYOTA'DAN TAKSİTLE ARAÇ
Toyota otomotiv şirketinin 12 Haziran 2026 tarihli kampanyaları kontrol edildiğinde, tüzel ve şahıs şirketleri için tüm Toyota modellerinin satın alımlarında yüzde 100'e varan kredi imkanı olduğu görüldü. Bu doğrultuda söz konusu kampanyanın Corolla Cross araçta da geçerli olduğu anlaşıldı.
Kampanyanın 30 Haziran 2026 tarihinde son bulacağı ve ALJ Finans tarafından sunulan tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri (KKDF muafiyetli) için binek ve hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler için hafif ticari araç modellerinde 10.000 TL peşinat ile yüzde 100'e kadar kredi avantajı sunulduğu aktarıldı.
Toyota'nın kampanya şartlarında değişiklik yapma, durdurma ve iptal etme hakkının saklı tutulduğu açıklandı. Daha detaylı bilgi almak için ilgili otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir.
TOYOTA COROLLA CROSS FİYAT LİSTESİ
Corolla Cross Hybrid aracın güncel fiyat listesi incelendiğinde, 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonda tam 616.500 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra diğer Corolla Cross versiyon araçlarda da çeşitli indirimler var.
Aşağıda 12 Haziran 2026 tarihli, 2026 model yılı Corolla Cross Hybrid fiyat listesi yer alıyor.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.255.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.765.000 TL. İndirim: 490.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.556.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.024.000 TL. İndirim: 532.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.120.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.504.000 TL. İndirim: 616.500 TL.
Not: Toyota, Corolla Cross aracının yanı sıra diğer modellerinde de çeşitli indirimler sunuyor. Araç tercih etmeden önce hem Toyota hem de diğer otomotiv şirketlerinin tüm güncel kampanyalarının incelenmesi öneriliyor.