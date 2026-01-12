Türk şifası tüm dünyaya yayıldı! En çok bal alan ülkeler belli oldu: 11 milyon 332 bin dolarla, bakın zirvede kim var?

İşte en fazla bal satın alan ülkeler





Kayıtlara 2024'te 32 milyon 312 bin 78 dolar olarak geçen bal ihracatı, geçen yıl yaklaşık yüzde 4 artarak 33 milyon 524 bin 594 dolara yükseldi. ABD, Almanya ve Birleşik Krallık, 2025'te en fazla bal satılan 3 ülke oldu.