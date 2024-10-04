Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru sürprizi: TEI-TF6000 TEKNOFEST'te sergileniyor

Akşit, yürütücülüğünü üstlendikleri Jet Motor Tasarım Yarışması'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Daha önce küçük bir jet motoru yarışması yaptık. Yapıp çalıştırdıklarımız oldu. Her yıl aynı yarışmayı yapmamak için yavaş yavaş daha zor kısımlara geçtik. Bu seneki yarışmamız çift kademe bir fan tasarımı. Bu aslında transsonik süpersonik çalışan bir fan. Bunu lise öğrencilerimizin tasarlaması çok zor. Üniversite seviyesinde bir yarışmaydı. Milli Savunma Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ilk üçü paylaştılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten genç arkadaşlarımız çok harika tasarımlar çıkardılar. Yavaş yavaş bu gençleri yarışmadan sonra ekibimize katıyoruz ve gerçek motorların başına oturtuyoruz. TEI'de çalışmak, kariyer yapmak için de iyi bir fırsat. Çok sürpriz ekipler de çıkıyor. Yarışmayı ilk yaptığımız yıllarda Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi yeni kurulmuştu. Oradan bir ekip birinci olmuştu ve çok parlak arkadaşlarımız çıktı. Şu anda bizde çalışıyorlar. Bunlar bizim için umut ve sevinç kaynağı."