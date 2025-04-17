Bu sene zar zor getirdikleri uçkunun destesini 100 TL'den sattıklarını belirten Selim Duman, "Her sene olduğu gibi dağlarda yetişen uçkunları getirdik ama bu sene yok denecek kadar az diyebiliriz. İklim değişikliği mi ya da bir sene yetişip bir sene yetişmiyor mu onu anlamadık. Yüksekova'da 300'e yakın kişi bununla geçimini sağlıyor. Az olduğu içinde destesini 100 TL'den satıyoruz" dedi.