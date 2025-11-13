Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Yozgat Havalimanı için geri sayım başladı: Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında

Yozgat Havalimanı için geri sayım başladı: Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında

11:0413/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Yozgat’ın ulaşım altyapısını güçlendirecek olan Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin, Aralık 2026 tarihinde tamamlanarak uçuşlara başlaması hedefleniyor.

Yozgat’ta ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere inşaatı devam eden Yozgat Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor.


Kent merkezine 15 km mesafede bulunan Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde inşa edilen havalimanında yüzde 50’lik bir ilerleme kaydedildi. 450 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden havalimanının 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında"


Havalimanı hakkında bilgiler veren şantiye şefi Selahattin Kabaoğlu, "Terminal binası 3 katlı. Toplam taban alanı 15 bin metrekare. Toplam kapalı alanımız 32 bin metrekare. Şu anda kule binası hariç diğer binaların kaba inşaatları tamamlandı, sıva imalatları devam ediyor. Galeri imalatlarımızda elektrik ve mekanik ekipler çalışıyor. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında. Önümüzdeki yıl sonu itibarıyla teslim etmek istiyoruz. Bu şekilde planladık ve buna göre çalışmaya devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Uluslararası havalimanı. İç hatlar ve dış hatlar tek bir terminal binasında toplanmış. 600 araçlık otoparkı var. 2 bin 600 metre uzunluğunda pistimiz var. 120 metreye 300 metre apron var" dedi.

Yozgat Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte, başta Yozgat olmak üzere çevre illerin de ekonomik, turistik ve sosyal kalkınmasına büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.

#Yozgat
#Havalimanı
#Proje
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 ENFLASYON FARKI: Enflasyon farkı ile en düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?