Yozgat Havalimanı için geri sayım başladı: Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında

"Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında"





Havalimanı hakkında bilgiler veren şantiye şefi Selahattin Kabaoğlu, "Terminal binası 3 katlı. Toplam taban alanı 15 bin metrekare. Toplam kapalı alanımız 32 bin metrekare. Şu anda kule binası hariç diğer binaların kaba inşaatları tamamlandı, sıva imalatları devam ediyor. Galeri imalatlarımızda elektrik ve mekanik ekipler çalışıyor. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında. Önümüzdeki yıl sonu itibarıyla teslim etmek istiyoruz. Bu şekilde planladık ve buna göre çalışmaya devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Uluslararası havalimanı. İç hatlar ve dış hatlar tek bir terminal binasında toplanmış. 600 araçlık otoparkı var. 2 bin 600 metre uzunluğunda pistimiz var. 120 metreye 300 metre apron var" dedi.