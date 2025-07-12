Yüksekova'da şap hastalığına karşı tedbirler sürüyor: Beyaz ete rağbet arttı

Yıllardır kasaplık yaptığını belirten Sefer Soydan, "Şap hastalığı Derecik'te çıktı, ardından Yüksekova, Şemdinli ve Hakkari'de de görülmesiyle ekiplerin tedbirleri devam ediyor. Bu durum ister istemez vatandaşta bir tedirginliğe yol açtı. Bazı vatandaşlar et alırken hastalığın olup olmadığını soruyor. Biz şu ana kadar kesinlikle öyle bir vakayla karşılaşmadık...