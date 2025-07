Yüksekova'da şap hastalığına karşı tedbirler sürüyor: Beyaz ete rağbet arttı

"Kırmızı et fiyatları düşüş beklentisiyle stabil seyrediyor"





Kırmızı et fiyatlarına da değinen Soydan, "Kırmızı etin fiyatı şu an sabitliğini koruyor. Kemikli et düşüşte ve daha da düşmesini bekliyoruz. Bu da sezonla alakalı. Şu anda kemikli etin fiyatı 500 TL, bunun altına da düşecek. Kuşbaşı fiyatını 650 TL'den satıyoruz, kıyma ise 600 TL diyebiliriz" şeklinde konuştu.