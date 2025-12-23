124 yıl sonra mezarı bulundu: Çanakkale'nin unutulmaz ismi mezarı başında anıldı, ölüm nedeni mezar taşındaki ifadelerden anlaşıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde Necip Paşa'nın mezarı Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Cahidi Sultan Camii haziresinde tespit edildi. Çanakkale kent tarihi için önemli isimlerden biri olan Necip Paşa'nın 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybettiği mezar taşı üzerindeki ifadelerden anlaşıldı.