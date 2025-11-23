15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla eğitim kadrosunu güçlendirecek. Atamalar, KPSS puanı ve MEB kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İşte 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir politika izliyor. İhtiyaç tespiti, kadro planlaması ve alan bazlı atama uygulamalarıyla eğitim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
Bakanlık verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.
Yarın yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.
Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar
Sınıf öğretmenliği: 4 bin 378
Özel Eğitim öğretmenliği: 3 bin 87
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 1.802
Okul öncesi öğretmenliği: 1.321
İngilizce öğretmenliği: 757
Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.
Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı
Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.
Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.
İhtiyaç analizi yapılıyor
Öğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor.
Yapılan değerlendirmelerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari düzeyde, bazı alanlarda ise halihazırda öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde olduğu belirtiliyor.