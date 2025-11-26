3.79 promil alkollü çıktı fotoğrafını beğenmedi: Çok çirkin çıkmışım ya





"Çok çirkin çıkmışım"





Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş. polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, "Çok çirkin çıkmışım ya" dedi.





Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.