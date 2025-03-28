800 bin liraya satın alınacak araca her ay 1,3 milyon kira ödediler

220 milyon liraya araçları satın almak yerine 3 aylığına 210 milyon liraya kiraladılar

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırmasıyla sonuçlanan yolsuzlukların bir benzeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’ta yaşandı. İGDAŞ’ın, 800 bin liraya satın alabileceği binek otomobilin bir aylık kirası için 1 milyon 280 bin lira ödediği ortaya çıktı. Büyük vurgun yapılan 320 araç kiralama ihalesi sözleşmesinin 31 Mart 2024’teki belediye seçimlerinden önce imzalandığı anlaşıldı.