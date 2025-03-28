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800 bin liraya satın alınacak araca her ay 1,3 milyon kira ödediler

800 bin liraya satın alınacak araca her ay 1,3 milyon kira ödediler

04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

220 milyon liraya araçları satın almak yerine 3 aylığına 210 milyon liraya kiraladılar

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırmasıyla sonuçlanan yolsuzlukların bir benzeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’ta yaşandı. İGDAŞ’ın, 800 bin liraya satın alabileceği binek otomobilin bir aylık kirası için 1 milyon 280 bin lira ödediği ortaya çıktı. Büyük vurgun yapılan 320 araç kiralama ihalesi sözleşmesinin 31 Mart 2024’teki belediye seçimlerinden önce imzalandığı anlaşıldı.

Derbide tüm gözler onlarda

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray’ın Dolmabahçe’deki randevusunda tüm gözler atanlarla tutanlarda olacak. 11 gollü İmmobile ile 20 gollü Osimhen derbide takımlarının en büyük gol umutları olacak. Ligin en az gol yiyen kalecileri olan Mert Günok ve Fernando Muslera’nın performansları da ezeli rekabetin sonucunu belirleyecek.

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