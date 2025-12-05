Adıyaman’da silahlı kavga: Yaralılar var

Olay, Kahta Otogarı yakınlarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmanın otogarın içine kadar ilerlediği ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.