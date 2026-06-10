Ahlaklı kurultay yapacağız

Akkuyu'da üretim provası

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. ünitesinde gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası olan operasyonla tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı test edildi. Yıl sonuna kadar ilk elektriğin üretilmesini hedeflediklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme hazırlandığını vurguladı.