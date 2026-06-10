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Ahlaklı kurultay yapacağız

Ahlaklı kurultay yapacağız

04:0010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Akkuyu'da üretim provası

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. ünitesinde gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası olan operasyonla tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı test edildi. Yıl sonuna kadar ilk elektriğin üretilmesini hedeflediklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme hazırlandığını vurguladı.

Ahlaklı kurultay yapacağız

CHP’de “Grup toplantısında kim konuşacak” tartışması ilk haftada fiili restleşmeye dönüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Meclis’e gelmekten vazgeçerken, Grup Başkanı Özel, TBMM’de grup toplantısı yaptı. Genel Merkez’de konuşan Kılıçdaroğlu, “CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağız” dedi.

Milli takıma sevgi seli

A Milli Futbol Takımı, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde, taraftara açık yaptığı ilk antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda taraftar ay-yıldızlılarımıza destek verirken futbolcularımız adeta sevgi seline uğradı. Taraftarların beklentisi ise Türkiye’nin Dünya Kupası’nda final oynaması.

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