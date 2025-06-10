Akdeniz'de Yahudi terörü

Yerli üretim atağı

Türkiye ilaç endüstrisi, yerli üretim politikasıyla, iç pazarda ithal ürünlerin payını önemli ölçüde azaltmayı başardı. İç pazarda 2015 yılında yüzde 79,2 olan yerli üretim ilacın payı 2024'te yüzde 91,8'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl 186 ülkeye 2,3 milyar dolar ihracat yapan sektör, ham madde olarak yaptığı ithalatı ise katma değerli üretimle kazanca dönüştürüyor.



