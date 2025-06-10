Akdeniz'de Yahudi terörü

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Yeni Şafak Gazetesi'nin10 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.
Yerli üretim atağı
Türkiye ilaç endüstrisi, yerli üretim politikasıyla, iç pazarda ithal ürünlerin payını önemli ölçüde azaltmayı başardı. İç pazarda 2015 yılında yüzde 79,2 olan yerli üretim ilacın payı 2024'te yüzde 91,8'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl 186 ülkeye 2,3 milyar dolar ihracat yapan sektör, ham madde olarak yaptığı ithalatı ise katma değerli üretimle kazanca dönüştürüyor.
Akdeniz’de Siyonist korsanlık
Dünyanın gözü önünde yapılan soykırıma sessiz kalamayıp, yardım malzemeleri götürmek üzere Madleen gemisiyle, Gazze’ye doğru yola çıkan 12 aktivist, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı. Kuşluk vakti gemiye dronla kimyasal sıkan, sonrasında ise baskın yapan işgalci güç, aktivistleri tutukladı. 12 kişinin Givon Hapishanesi'nde tek kişilik hücrelerde kalacakları, dış dünyadan izole edilecekleri ve İsrail propagandası içeren belgeseller izlemeye zorlanacakları açıklandı.
İkinci prova Meksika ile
İlk hazırlık maçında ABD’yi 2-1’le geçen A Milli Takımımız, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası’nın bir başka ev sahibi ülkesi Meksika ile karşılaşacak. Kuzey Carolina’da yarın sabaha karşı saat 04.00’te oynanacak mücadele TV8’den naklen yayınlanacak.