Akkuyu NGS'nin 1’inci Güç Ünitesi’ne ait gaz yalıtımlı şalt tesisi işletmeye hazır

Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesine ait gaz yalıtımlı şalt tesisinin işletmeye hazırlığı tamamlandı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), elektrik enerjisinin şebekeye verilmesi ve dağıtımı için tasarlanan 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin bir bölümüne harici enerji şebekesinden nominal gerilim verildi. Bu işlem, Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin, 1. güç ünitesi tarafından üretilecek elektrik enerjisini Türkiye ulusal elektrik şebekesine dağıtmaya hazır olduğunu doğruladı.
Gerilim verilmeden önce, 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin izoleli metal gövdelerdeki toplama bara sistemleri, devre kesiciler, ayırıcılar, transformatörler gibi elamanlarının montaj ve devreye alma işlemlerini içeren kapsamlı bir çalışma tamamlandı.
Devreye alma çalışmalarını, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Atomtekhenergo Anonim Şirketi'nin uzmanları yürüttü.
Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin elektrik bölümü personeli de hazır ekipman elemanlarının incelenmesi ve kabul süreçlerinde rol oynadı.
Uzmanlar nominal gerilim sağlandıktan sonra, 72 saat boyunca ekipmanın nasıl çalıştığını kontrol etti.
Bu sürenin sonunda, Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinin elektrik enerjisini almak ve dağıtmak için tasarlanan 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin sistemlerinin işlerliği, montaj kalitesi ve proje belgelerinin gerekliliklerine uygunluğu teyit edildi.
Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisine gerilim sağlanması, Akkuyu NGS'nin elektrik gücü dağıtım altyapısının oluşumunda önemli bir aşama. Bu çalışma, proje gerekliliklerine uygun ve sistematik bir şekilde ilerliyor. Ekipman tedarikçisini değiştirmek zorunda kalmamıza rağmen, Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin enerji vermeye hazır olması kısa sürede sağlandı. Tüm tesislerdeki iş kalitesini ve dolayısıyla gelecekteki NGS'nin işletme güvenilirliğini sağlayarak ilerliyoruz” dedi.
Akkuyu NGS’nin 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi, modern şalt cihazlarının performans ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılıyor.