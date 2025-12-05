Akkuyu NGS'nin 1’inci Güç Ünitesi’ne ait gaz yalıtımlı şalt tesisi işletmeye hazır

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisine gerilim sağlanması, Akkuyu NGS'nin elektrik gücü dağıtım altyapısının oluşumunda önemli bir aşama. Bu çalışma, proje gerekliliklerine uygun ve sistematik bir şekilde ilerliyor. Ekipman tedarikçisini değiştirmek zorunda kalmamıza rağmen, Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin enerji vermeye hazır olması kısa sürede sağlandı. Tüm tesislerdeki iş kalitesini ve dolayısıyla gelecekteki NGS'nin işletme güvenilirliğini sağlayarak ilerliyoruz” dedi.