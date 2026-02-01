Yeni Şafak
Alanya'da balıkçı barınağında acı veren görüntü: Denizde erkek cesedi bulundu

19:091/02/2026, Pazar
IHA
Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin römorkörde çalışan Cem Türkoğlu’na (36) ait olduğu tespit edildi.

Türkoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


