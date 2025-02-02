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Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Almanya'ya ATAK ABD'ye İHA
Büyük atılım içindeki Türk savunma sanayii geçtiğimiz yıl 7,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu yılki hedef 12 milyar dolar. Hedeflerin arasında silah ve teknoloji konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri ABD ve Almanya’ya silah satmak da var. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD’ye Aksungur, Almanya’ya ATAK helikopteri satmak istediklerini söyledi.
Fırtına'da hasret sürüyor
Süper Lig'deki son 2 maçında 9 gol atarak sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda yaptığı maçı ise boş geçti. Sahadan 1 puanla ayrılan bordomavililerin deplasman galibiyeti hasreti ise 10 maça çıktı. Ligde en son geçen sezonun son maçında Başakşehir'i yenen Trabzonspor, o günden beri çıktığı 10 deplasmanda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.