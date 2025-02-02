Almanya'ya ATAK ABD'ye İHA

Büyük atılım içindeki Türk savunma sanayii geçtiğimiz yıl 7,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu yılki hedef 12 milyar dolar. Hedeflerin arasında silah ve teknoloji konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri ABD ve Almanya’ya silah satmak da var. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD’ye Aksungur, Almanya’ya ATAK helikopteri satmak istediklerini söyledi.



