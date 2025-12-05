Takvim etkisine rağmen ihracatta yüzde 2,2 artış

Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracat yüzde 2,2 artarak 22,7 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatının 270,6 milyar dolarla rekor kırdığına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "11 ayın 9'unda mal ihracatında net artış sağladık. Mal ihracatımızda net 8,8 milyar dolar artış yaşandı" dedi.



