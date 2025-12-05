Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yasa dışı siteler ‘çağrı merkezi’ gibi çalışıyor: Alo bahis
Hakemler ve futbolculara yönelik soruşturmalarla yasa dışı bahis yeniden gündemimizde. KKTC, İngiltere ve Malta merkezli çeteler ‘darkweb’e sızdırılmış kişisel verileri kullanarak “çağrı merkezi” görünümlü sahte numaralarla özellikle gençleri arayıp bahis tuzağına düşürüyor.
Takvim etkisine rağmen ihracatta yüzde 2,2 artış
Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracat yüzde 2,2 artarak 22,7 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatının 270,6 milyar dolarla rekor kırdığına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "11 ayın 9'unda mal ihracatında net artış sağladık. Mal ihracatımızda net 8,8 milyar dolar artış yaşandı" dedi.
Fırtına Tekke ile evinde bambaşka
Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde karşılaştığı Vanspor'u 2-0 yenerek adını grup aşamasına yazdıran Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke ile iç sahada geçit vermiyor. Bordo-mavililer, toplam 16 resmi maçta sadece 1 kez yenildi.