Alt geçidin beton bloklarındaki ayrılmalar tehlike oluşturuyor

20:098/02/2026, Pazar
IHA
Eskişehir’in Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan alt geçidin tavan ve duvarlarındaki sıva dökülmeleri ile su sızıntısı kaynaklı yapısal ayrılmalar, bölgedeki araç ve yaya trafiğini risk altına sokuyor.

Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak üzerinde yer alan Şehit Ali Doğukan Kılınç Alt Geçidi’nde ciddi deformasyonlar oluştu. Alt geçidin duvarlarındaki sıvaların parça parça dökülmesi ve tavan kısmından sızan suların beton bloklarda yol açtığı ayrılmalar, vatandaşlar için güvenlik tehdidi oluşturuyor. 

Duruma tepki gösteren Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, yağışlı havalarda alt geçidin her yerinden su sızdığını belirterek, "Sızıntılar nedeniyle yapı yavaş yavaş çökmeye ve birbirinden ayrılmaya başladı. Buraya artık alt geçit demeye şahit lazım...

Kim bu şekilde teslim aldıysa bir an önce çaresine baksın. Halkımızın başına bir iş gelmeden buranın acilen onarılmasını önemle rica ediyorum" dedi.

#Eskişehir
#Gündoğdu Mahallesi
#Altgeçit
