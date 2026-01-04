Ankara semalarında gizemli cisim: İki arkadaş o anları kaydetti

"Bu cisme UFO değil, bir ana gemi diyebilirim"





Tanımlanamayan uçan cismin fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini iddia eden sosyal medya içerik üreticisi Coşkun Deniz, "25 yıldır Ufoloji alanında araştırmalarım var. Fakat bugüne kadar hiç bu kadar net bir görüntüye rastlamadım. Cismin hareketlerine dikkat ettiğimizde o büyüklükteki bir kütlenin bu kadar hızlı hareket etmesi mümkün değil. Cisim fizik kurallarına aykırı hareketler sergiliyor. Videoyu çeken kişinin hemen arkasındaki dolunayın etkisiyle, cismin yüzeyinde oluşan yansımayla cisme ait tüm detaylar ortaya çıkarak, bildiğimiz teknolojilerden çok daha ileri düzey bir teknolojiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu cisim bugüne kadar görebildiğimiz disk şeklindeki UFO’ların çok daha ötesinde. Çünkü dünya UFO literatüründe bilinen UFO çapları ortalama 15 metre civarındadır. Görgü tanıklarının ve çeken kişinin bilgilerine dayanarak, bir cep telefonunun maksimum yakınlaştırma yapıldığında ekranın o kadar kısmına ait bir cismi doldurabilmesi için aşağı yukarı 50 metrenin üzerinde çapa sahip olması gerekiyor. Eğer cisim 15-20 metre çapın üstündeyse bu cisme UFO değil, bir ana gemi diyebilirim" şeklinde konuştu.