Anneleri için traktör yaptılar: Gören dönüp bir daha bakıyor! 9 günde yaptılar

"ANNEM ÇOK YORULUYORDU"





Kardeşi İsa Kargılı ile birlikte annelerinin tarlaya kolay gitmesi için römorklu mini traktör tasarlayıp ürettiklerini belirten Ramazan Kargılı, "Kaynak, somun birleştirme ve boya işlemlerini birlikte yaptık. Diferansiyel sistemini kaldırdık çünkü çekiş gücünü düşürüyordu. Yamaç ve bayır testlerimiz devam ediyor" dedi.





İsa Kargılı ise "Annem tarlaya yürüyerek gidip gelirken çok yoruluyordu. Hem ona hem ev işlerinde kolaylık sağlaması için bu aracı yaptık" diye konuştu.