Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçaları Çoruh Nehri'ne düştü





Kayaların nehre düşmesi sırasında büyük bir gürültü çıktığını belirten Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.



























