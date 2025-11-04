Yeni Şafak
Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçaları Çoruh Nehri'ne düştü

Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçaları Çoruh Nehri'ne düştü

13:494/11/2025, Salı
AA
Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçaları, Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Vali Turan Ergün, (solda) Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yeni Mahalle'deki yamaçtan kopan kaya parçaları, gürültüyle nehre düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.







Olay yerine gelen Vali Turan Ergün, yetkililerden bilgi aldı. Ergün, gazetecilere, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka kısmında kalan bölgeden kopan kaya kütlesinin Çoruh Nehri'ne düştüğünü söyledi.




Kayaların nehre düşmesi sırasında büyük bir gürültü çıktığını belirten Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.









Ergün, yaşanan panik nedeniyle okulda bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.



#artvin
#yamaç
#kaya
